Зеленский прибыл с визитом в Германию и уже успел пожаловаться на "Северный поток – 2"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запуск газопровода "Северный поток – 2" напрямую грозит энергетической безопасности стран Евросоюза. Об этом говорится на сайте лидера Незалежной.

Отметим, что лидер Незалежной 11 июля прибыл с официальным визитом в Германию, чтобы обсудить с немецкими властями ряд вопросов о положении Украины на мировой арене. В частности, Зеленский уже встретился с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, главой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Армином Лашетом, который является главным кандидатом на смену канцлеру Ангеле Меркель. Во время переговоров украинский президент заметил, что Берлин является важным партнёром Киева, и выразил надежду, что следующее Правительство ФРГ продолжит политику поддержки Незалежной.

"Для Украины важно, чтобы следующее Федеральное правительство [Германии] продолжило политику поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствовало единству ЕС в отношении европейской интеграции и членства Украины в НАТО", — сказал Зеленский.