Зеленский прибыл с визитом в Германию и уже успел пожаловаться на "Северный поток – 2"
Также лидер Украины отметил, что Берлин является важным партнёром Киева, и выразил надежду, что следующее Правительство ФРГ продолжит политику поддержки Незалежной.
Фото © Instagram / zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запуск газопровода "Северный поток – 2" напрямую грозит энергетической безопасности стран Евросоюза. Об этом говорится на сайте лидера Незалежной.
Отметим, что лидер Незалежной 11 июля прибыл с официальным визитом в Германию, чтобы обсудить с немецкими властями ряд вопросов о положении Украины на мировой арене. В частности, Зеленский уже встретился с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, главой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Армином Лашетом, который является главным кандидатом на смену канцлеру Ангеле Меркель. Во время переговоров украинский президент заметил, что Берлин является важным партнёром Киева, и выразил надежду, что следующее Правительство ФРГ продолжит политику поддержки Незалежной.
"Для Украины важно, чтобы следующее Федеральное правительство [Германии] продолжило политику поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствовало единству ЕС в отношении европейской интеграции и членства Украины в НАТО", — сказал Зеленский.
Добавим, что 12 июля президент Украины должен встретиться с Меркель. Стороны намерены обсудить двусторонние отношения, выполнение Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией.
Ранее Зеленский поставил России и Европе ультиматум по "Северному потоку – 2". Он заверил, что в ином случае Киев будет бороться за свою государственность и против газового проекта. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убеждён, что газопровод не будет реализован. Однако исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что "Северный поток – 2" готов на 98%, строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.
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