НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Принадлежал России сотни лет": Американцы напомнили Помпео про Крым после слов о Путине

Часть пользователей призвала как можно скорее договориться с Россией о смягчении напряжённости.

12 июля, 01:52
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

Комментаторы сайта телеканала Fox News раскритиковали позицию бывшего госсекретаря США Майка Помпео, который считает, что президент России Владимир Путин "видит слабость" в позиции американского лидера Джо Байдена по вопросам кибербезопасности, и призвали как можно скорее остановить конфронтацию между Москвой и Вашингтоном, пишет "Иносми".

"Нам необходим настоящий дипломат, который сможет как можно скорее договориться с Россией о смягчении напряжённости, чтобы нам не пришлось вести войну на два фронта, когда Китай нас атакует. Крым принадлежал России в течение нескольких сотен лет", — написал один из пользователей, вспомнив, что именно воссоединение полуострова с Россией стало причиной ухудшения отношений РФ и Запада.

"Путин видит в нём слабость": Помпео призвал Байдена "показать" народу России боль

"Путин видит в нём слабость": Помпео призвал Байдена "показать" народу России боль

"Соединённые Штаты могли бы читать другим странам нотации по поводу их киберпреступлений, если бы они сами не были одним из главных киберпреступников на планете", — отметили в комментариях.

Пользователи посоветовали американским властям в первую очередь укреплять валюту и экономику, чтобы все исходящие от них угрозы не оказались пустыми.

Байден твёрдо верит в сотрудничество с РФ по вопросу кибератак

Байден твёрдо верит в сотрудничество с РФ по вопросу кибератак

Ранее Путин и Байден провели телефонный разговор, который, как рассказали в Кремле, продолжался около часа. В ходе беседы Путин обратил внимание на недавние сообщения о кибератаках, якобы совершавшихся с территории РФ. Российский президент отметил, что Москва готова к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, при этом за последний месяц по линии компетентных ведомств США запросов по этим темам не поступало.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1