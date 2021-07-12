"Принадлежал России сотни лет": Американцы напомнили Помпео про Крым после слов о Путине
Часть пользователей призвала как можно скорее договориться с Россией о смягчении напряжённости.
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Комментаторы сайта телеканала Fox News раскритиковали позицию бывшего госсекретаря США Майка Помпео, который считает, что президент России Владимир Путин "видит слабость" в позиции американского лидера Джо Байдена по вопросам кибербезопасности, и призвали как можно скорее остановить конфронтацию между Москвой и Вашингтоном, пишет "Иносми".
"Нам необходим настоящий дипломат, который сможет как можно скорее договориться с Россией о смягчении напряжённости, чтобы нам не пришлось вести войну на два фронта, когда Китай нас атакует. Крым принадлежал России в течение нескольких сотен лет", — написал один из пользователей, вспомнив, что именно воссоединение полуострова с Россией стало причиной ухудшения отношений РФ и Запада.
"Соединённые Штаты могли бы читать другим странам нотации по поводу их киберпреступлений, если бы они сами не были одним из главных киберпреступников на планете", — отметили в комментариях.
Пользователи посоветовали американским властям в первую очередь укреплять валюту и экономику, чтобы все исходящие от них угрозы не оказались пустыми.
Ранее Путин и Байден провели телефонный разговор, который, как рассказали в Кремле, продолжался около часа. В ходе беседы Путин обратил внимание на недавние сообщения о кибератаках, якобы совершавшихся с территории РФ. Российский президент отметил, что Москва готова к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, при этом за последний месяц по линии компетентных ведомств США запросов по этим темам не поступало.
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