Комментаторы сайта телеканала Fox News раскритиковали позицию бывшего госсекретаря США Майка Помпео, который считает, что президент России Владимир Путин "видит слабость" в позиции американского лидера Джо Байдена по вопросам кибербезопасности, и призвали как можно скорее остановить конфронтацию между Москвой и Вашингтоном, пишет "Иносми".

"Нам необходим настоящий дипломат, который сможет как можно скорее договориться с Россией о смягчении напряжённости, чтобы нам не пришлось вести войну на два фронта, когда Китай нас атакует. Крым принадлежал России в течение нескольких сотен лет", — написал один из пользователей, вспомнив, что именно воссоединение полуострова с Россией стало причиной ухудшения отношений РФ и Запада.

"Соединённые Штаты могли бы читать другим странам нотации по поводу их киберпреступлений, если бы они сами не были одним из главных киберпреступников на планете", — отметили в комментариях.

Пользователи посоветовали американским властям в первую очередь укреплять валюту и экономику, чтобы все исходящие от них угрозы не оказались пустыми.