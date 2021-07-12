В Ленобласти "порше" врезался в столб и загорелся, два человека погибли. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

11 июля в посёлке Стрельцово Выборгского района Ленинградской области около 22:00 мск произошло смертельное ДТП, в результате которого два человека погибли. В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия.

Автомобиль "Порше" снёс столб, после чего улетел в кювет и загорелся. В салоне находились молодой человек и девушка, они погибли. Документов с собой у них обнаружено не было, возможно, их уничтожил огонь.