НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Ленобласти "порше" врезался в столб и загорелся, два человека погибли

Жертвами аварии стали парень и девушка, документов у них с собой не обнаружили, но не исключено, что они сгорели.

12 июля, 01:26

Фото и видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Ленобласти "порше" врезался в столб и загорелся, два человека погибли. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

11 июля в посёлке Стрельцово Выборгского района Ленинградской области около 22:00 мск произошло смертельное ДТП, в результате которого два человека погибли. В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия.

В Москве таксист насмерть сбил мотоциклиста на МКАД

В Москве таксист насмерть сбил мотоциклиста на МКАД

Автомобиль "Порше" снёс столб, после чего улетел в кювет и загорелся. В салоне находились молодой человек и девушка, они погибли. Документов с собой у них обнаружено не было, возможно, их уничтожил огонь.

Сейчас на месте работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф опубликовал фото с места жуткого смертельного ДТП на Кубани.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Москве таксист насмерть сбил мотоциклиста на МКАД

вчера в 23:07

Поезд протаранил легковушку в Ленобласти, три человека погибли

8 июля, 14:24

Полиция Гаити задержала предполагаемого координатора операции по убийству президента

сегодня в 00:29

Забытый в ящике картридж с игрой Super Mario продали на аукционе за рекордные $1,5 млн

сегодня в 01:20

Гарри Кейн: Отголоски боли после поражения в финале Евро-2020 будут ощущаться до конца карьеры

сегодня в 01:10

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1