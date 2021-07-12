Забытый в ящике картридж с игрой Super Mario продали на аукционе за рекордные $1,5 млн

Нераспакованный картридж с видеоигрой Super Mario 64 японской компании Nintendo продали за рекордную сумму в 1,56 миллиона долларов на американском аукционе Heritage Auctions. Об этом торговый дом объявил на своей странице в "Твиттере".

Картридж был выпущен в 1996 году для игровой приставки N64 Nintendo. Сумма, за которую он ушёл с молотка, является максимальной для видеоигр. Ранее рекорд принадлежал игре The Legend of Zelda ("Легенда о Зельде"), которая была продана на аукционе 9 июля за 870 тысяч долларов.