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Забытый в ящике картридж с игрой Super Mario продали на аукционе за рекордные $1,5 млн

Видеоигра сохранилась в отличном состоянии, упаковку не вскрывали с момента покупки в 1996 году.

12 июля, 01:20
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Jackieisgreat/status/1414351102120693761/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Heritage Auctions</a></p>

Фото © Twitter / Heritage Auctions

Нераспакованный картридж с видеоигрой Super Mario 64 японской компании Nintendo продали за рекордную сумму в 1,56 миллиона долларов на американском аукционе Heritage Auctions. Об этом торговый дом объявил на своей странице в "Твиттере".

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Картридж был выпущен в 1996 году для игровой приставки N64 Nintendo. Сумма, за которую он ушёл с молотка, является максимальной для видеоигр. Ранее рекорд принадлежал игре The Legend of Zelda ("Легенда о Зельде"), которая была продана на аукционе 9 июля за 870 тысяч долларов.

Уточняется, что картридж сохранился в отличном состоянии, упаковку не вскрывали с момента покупки в 1996 году. Его приобрели как рождественский подарок, но потеряли в ящике стола и забыли.

Ранее в магазине видеоигр Steam началась большая летняя распродажа.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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