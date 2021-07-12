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Гарри Кейн: Отголоски боли после поражения в финале Евро-2020 будут ощущаться до конца карьеры

Футболист отметил, что это был фантастический турнир, которым англичане должны гордиться и держать голову высоко.

12 июля, 01:10
<p>Фото © ТАСС / PA</p>

Фото © ТАСС / PA

Капитан сборной Англии по футболу Гарри Кейн поделился своими эмоциями после проигранного финала Евро-2020. Англичане уступили итальянцам на родном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

"Парни не могли выложиться ещё больше. Это худшее чувство в мире — проиграть по пенальти. Это был фантастический турнир, мы должны гордиться и держать голову высоко", — сказал футболист в беседе с пресс-службой УЕФА, отметив, что отголоски боли будут ощущаться до конца карьеры.

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Кейн также назвал Италию очень хорошей командой. При этом он заметил, что англичане отлично начали матч, забив быстрый гол.

"Возможно, слишком глубоко сели. Иногда, когда забиваешь так рано, легко поддаться желанию и попытаться смягчить давление. Всё выглядело так, что мы хорошо контролировали игру. Много моментов Италия не создала. В дополнительное время мы добавили, у нас было несколько полумоментов", — подчеркнул игрок.

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Напомним, сборная Италии по футболу стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а вот удары с точки принесли победу именно команде Роберто Манчини. Решающий удар с точки не реализовал Букайо Сака. Лучшим игроком турнира был признан вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, а награду лучшего игрока финальной встречи забрал его партнёр по команде Леонардо Бонуччи.

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Принц Уильям назвал душераздирающим поражение сборной Англии от Италии в финале Евро-2020

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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