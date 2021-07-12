Гарри Кейн: Отголоски боли после поражения в финале Евро-2020 будут ощущаться до конца карьеры

Капитан сборной Англии по футболу Гарри Кейн поделился своими эмоциями после проигранного финала Евро-2020. Англичане уступили итальянцам на родном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

"Парни не могли выложиться ещё больше. Это худшее чувство в мире — проиграть по пенальти. Это был фантастический турнир, мы должны гордиться и держать голову высоко", — сказал футболист в беседе с пресс-службой УЕФА, отметив, что отголоски боли будут ощущаться до конца карьеры.

Кейн также назвал Италию очень хорошей командой. При этом он заметил, что англичане отлично начали матч, забив быстрый гол.