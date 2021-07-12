В "порше" в Ленобласти сгорел гонщик-блогер Куренбин

"Порше", который 11 июля сгорел в посёлке Стрельцово Ленинградской области, принадлежал 36-летнему блогеру, гонщику и бизнесмену Ивану Куренбину. Предполагается, что вместе с ним в автомобиле находилась 31-летняя Татьяна Игушина, которая тоже занималась мотоспортом, сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

Напомним, 11 июля произошло смертельное ДТП, в результате которого два человека погибли. В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия. Автомобиль "Порше" снёс столб, после чего улетел в кювет и загорелся. В салоне находились молодой человек и девушка, они погибли.