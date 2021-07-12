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В "порше" в Ленобласти сгорел гонщик-блогер Куренбин

Также стала известна личность девушки, которая вместе с ним погибла в ДТП.

12 июля, 06:43
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CJtjXbkr71X/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kurenbin</a></p>

Фото © Instagram / kurenbin

"Порше", который 11 июля сгорел в посёлке Стрельцово Ленинградской области, принадлежал 36-летнему блогеру, гонщику и бизнесмену Ивану Куренбину. Предполагается, что вместе с ним в автомобиле находилась 31-летняя Татьяна Игушина, которая тоже занималась мотоспортом, сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

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Напомним, 11 июля произошло смертельное ДТП, в результате которого два человека погибли. В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия. Автомобиль "Порше" снёс столб, после чего улетел в кювет и загорелся. В салоне находились молодой человек и девушка, они погибли.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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