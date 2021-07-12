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Фитнес-тренер на "мерседесе" сбила шестиклассника на юго-востоке Москвы

Ребёнок получил травмы и переломы, а девушка оказалась заядлой любительницей нарушать правила — за полтора года у неё набралось 33 штрафа.

12 июля, 06:09
<p>Дарья Г. Фото © Соцсети</p>

Дарья Г. Фото © Соцсети

Известная фитнес-тренер Дарья Г. на автомобиле "Мерседес-Бенц" сбила 11-летнего мальчика на улице Краснодонской на юго-востоке Москвы, ребёнок был госпитализирован. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 11 июля в дневное время, когда несовершеннолетний пересекал проезжую часть на самокате. У шестиклассника были диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, а также перелом лобной и передней скуловой кости. Его доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Правоохранители установили, что в 2021 году водитель машины 12 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. А годом ранее у девушки набрался 21 штраф.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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