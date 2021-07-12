Фитнес-тренер на "мерседесе" сбила шестиклассника на юго-востоке Москвы

Известная фитнес-тренер Дарья Г. на автомобиле "Мерседес-Бенц" сбила 11-летнего мальчика на улице Краснодонской на юго-востоке Москвы, ребёнок был госпитализирован. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 11 июля в дневное время, когда несовершеннолетний пересекал проезжую часть на самокате. У шестиклассника были диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, а также перелом лобной и передней скуловой кости. Его доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.