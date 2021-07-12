Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин остался неудовлетворён качеством игры в финальном матче Евро-2020 между командами Англии и Италии. По словам экс-спортсмена, забив в самом начале, англичане отказались от инициативы и перестали владеть мячом, играли очень прагматично.