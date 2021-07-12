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"Никакого удовольствия": Аршавин назвал бездарностями футболистов сборных Италии и Англии

По словам экс-игрока российской сборной, забив в самом начале, англичане отказались от инициативы и перестали владеть мячом, что сказалось на зрелищности матча.

12 июля, 05:25
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPNrRWIDrjQ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">andrey.arshavin10</a></p>

Фото © Instagram / andrey.arshavin10

Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин остался неудовлетворён качеством игры в финальном матче Евро-2020 между командами Англии и Италии. По словам экс-спортсмена, забив в самом начале, англичане отказались от инициативы и перестали владеть мячом, играли очень прагматично.

"У меня нет никакого удовольствия от просмотра сегодняшнего финала. Да какие пенальти? Такие бездарности", сказал Аршавин в эфире телеканала "Матч ТВ".

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Напомним, сборная Италии по футболу стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а вот удары с точки принесли победу именно команде Роберто Манчини. Решающий удар с точки не реализовал Букайо Сака. Лучшим игроком турнира был признан вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, а награду лучшего игрока финальной встречи забрал его партнёр по команде Леонардо Бонуччи.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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