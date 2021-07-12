В Костроме на подростка написали 7 заявлений из-за домогательств к взрослым женщинам

В Костроме на подростка написали семь заявлений из-за домогательств. Видео © VK / Кострома

В Костроме в правоохранительные органы написали семь заявлений на подростка, который домогался взрослых женщин. Об этом сообщает Kostroma.today.

Как пишет издание, 7 июля в микрорайоне Давыдовский школьник приставал к женщинам и пытался трогать их за интимные места, сопровождая свои действия скабрезными речами. В частности, он полез даже к маме с коляской, женщина оттолкнула подростка и быстро удалилась. Другая пострадавшая рассказала, что парень лез к ней под юбку, однако получил по рукам. Часть домогательств зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Полиция выяснила, что правонарушения совершал школьник 2007 года рождения. Он сознался в содеянном.

"Подозреваемый рассказал, что в тот день он вместе с друзьями выпил бутылку алкогольного напитка. После компания пошла гулять. Аморальное поведение, как считает подросток, вызвало спиртное", — говорится в сообщении.

Юного правонарушителя поставили на учёт, а родителей привлекли к административной ответственности.