Британский миллиардер Ричард Брэнсон прокомментировал свой полёт на орбиту и заявил, что ничто не могло подготовить его к видам Земли из космоса. Речь бизнесмена опубликована на сайте корпорации Virgin Group.

"Я мечтал об этом моменте с тех пор, когда я был ребёнком, но ничто не могло подготовить меня к видам Земли из космоса. Это было волшебно", — рассказал предприниматель.