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Российский траулер "Амур" вышел из порта Японии и направился в Россию

Таким образом, в Японии остался только третий помощник капитана, которому ранее были предъявлены обвинения.

12 июля, 04:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российский траулер "Амур", который в конце мая столкнулся с японской шхуной в Охотском море, покинул порт города Момбецу и направился в порт приписки. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ в Саппоро.

"Нам поступила информация, что экипажу вернули документы, траулер направился домой. В Японии остался только третий помощник капитана, которому ранее были предъявлены обвинения", — приводит сообщение дипмиссии ТАСС.

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Напомним, 26 мая около 6:00 по местному времени (00:00 мск) в 23 километрах от острова Хоккайдо "Амур" столкнулся со шхуной "Дай-хати Хокко-мару". Погибло три рыбака — все с японского судна. Российский траулер отбуксировали в японский порт Момбецу и задержали в качестве залога пострадавшим. Позже в Японии предъявили обвинение и арестовали члена экипажа российского судна. Его считают виновным в столкновении. Капитана японской шхуны также подозревают в халатности. В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ ранее заявили, что японское судно двигалось в условиях плохой видимости без звуковых сигналов, что, вероятно, и привело к трагедии.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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