"Это облако в штанах": Экс-депутат Рады Мураев раскрыл "очень качественный" обман Зеленского
Зеленскому удалось обмануть украинский народ в попытке угодить всем и сразу.
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Украинцы ошиблись, избрав Владимира Зеленского президентом страны. Об этом заявил в эфире телеканала "Наш" бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
По мнению экс-парламентария, Зеленский пытался всем угодить и ему это удалось — он обманул жителей Украины.
"Порошенко говорил, что Зеленский — это кот в мешке. Но я бы сказал словами классика: "Это облако в штанах". Мы с вами очень сильно ошиблись, нас очень качественно обманули", — отметил Мураев.
По его словам, помог обману Зеленского сериал "Слуга народа", с главным героем которого президент Украины себя ассоциирует. Однако Голобородько действительно защищает страну и уважает своих граждан, в отличие от реального украинского лидера. Бывший депутат посоветовал жителям Незалежной объединяться и помогать друг другу, так как сейчас Украина с Зеленским — "не про людей, права и свободы, мир и дружбу с соседями".
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