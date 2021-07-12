Украинцы ошиблись, избрав Владимира Зеленского президентом страны. Об этом заявил в эфире телеканала "Наш" бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По мнению экс-парламентария, Зеленский пытался всем угодить и ему это удалось — он обманул жителей Украины.

"Порошенко говорил, что Зеленский — это кот в мешке. Но я бы сказал словами классика: "Это облако в штанах". Мы с вами очень сильно ошиблись, нас очень качественно обманули", — отметил Мураев.