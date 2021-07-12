"Снова купается": В Москве лось искупался в пруду во время аномальной жары и восхитил очевидцев
Всё произошло в столичном парке "Сокольники". Понаблюдать за водными процедурами собрались десятки граждан.
Кадр из видео © Instagram / ksenechka_zhu
В Москве лось искупался в пруду во время аномальной жары и восхитил очевидцев. Видео © Instagram / ksenechka_zhu
В московском парке "Сокольники" лось пришёл к пруду, чтобы немного охладиться в аномальную жару, которая наблюдается в столице. Как отметили изумлённые очевидцы, снимавшие происходящее на видео, парнокопытное уже второй день подряд приходит к водоёму.
"Не прошло и суток. Лосик снова купается", — сказала девушка, запечатлевшая момент купания лося. Видео она опубликовала в "Инстаграме".
Стоит отметить, что понаблюдать за сохатым собрались десятки посетителей парка. После водных процедур лось решил скрыться с человеческих глаз.
Напомним, ранее синоптики предупредили москвичей об усилении жары в начале следующей недели. Температура будет достигать 35 градусов тепла, поэтому не исключено, что лось вновь придёт покупаться в пруду и попозировать перед камерами.
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