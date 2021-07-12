Бывшего замглавы Сахалина Федечкина отправили под арест по делу о растрате

Суд арестовал бывшего вице-губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина на два месяца по уголовному делу о растрате. Об этом сообщает агентство SakhalinMedia со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Доследственная проверка в отношении Федечкина началась в начале 2021 года. Причиной этого стала растрата бюджетных средств в издательском доме "Губернские ведомости". Стоит отметить, что Федечкин занимал должность замгубернатора по работе со СМИ. В начале июня чиновник ушёл со своего поста, на который был назначен в 2020 году, и заявил, что будет "защищать своё честное имя".