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Бывшего замглавы Сахалина Федечкина отправили под арест по делу о растрате

Ранее чиновник покинул пост заместителя губернатора, заявив, что будет "защищать своё честное имя".

12 июля, 03:36

Фото © ТАСС / RBC / Владислав Шатило

Суд арестовал бывшего вице-губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина на два месяца по уголовному делу о растрате. Об этом сообщает агентство SakhalinMedia со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

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Доследственная проверка в отношении Федечкина началась в начале 2021 года. Причиной этого стала растрата бюджетных средств в издательском доме "Губернские ведомости". Стоит отметить, что Федечкин занимал должность замгубернатора по работе со СМИ. В начале июня чиновник ушёл со своего поста, на который был назначен в 2020 году, и заявил, что будет "защищать своё честное имя".

Ранее сообщалось, что ущерб по делу против мэра Лобни Евгения Смышляева оценили в пять миллионов рублей. Глава города был задержан 2 июля по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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