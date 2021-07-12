Названы регионы России, где быстрее всего можно накопить миллион рублей

Россиянам озвучили сроки для накопления одного миллиона рублей: жителям большинства регионов РФ потребуется для этого более 20 лет, свидетельствует исследование РИА "Новости", основанное на данных Росстата.

Быстрее всего миллион рублей можно собрать на Чукотке (7,8 года), в Ямало-Ненецком автономном округе (8,6 года) и Ненецком автономном округе (9,8 года).

Эксперты агентства составили соответствующий рейтинг субъектов страны, основной показатель которого — это количество лет, необходимых для накопления данной суммы работником со среднестатистической зарплатой. Как заметили аналитики, лидерство трёх регионов определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях, компенсирующими суровые условия жизни.

При этом на четвёртом месте в списке идёт Магаданская область, где срок накопления миллиона рублей составляет 9,8 года, как и в НАО. Москва замкнула первую пятёрку с результатом 11 лет. В десятку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ, где один миллион рублей придётся копить в среднем 11 лет и 3 месяца, Камчатский край (11,4 года), Сахалинская область (11,5 года), Якутия (11,8 года) и Мурманская область (13,4 года).

При этом дольше всего будут копить жители Карачаево-Черкесии (24,1 года), Северной Осетии (24,3 года) и Кабардино-Балкарии (24,7 года).

"В целом менее 15 лет, необходимых для накопления миллиона, демонстрирует 11 регионов, а в 44 регионах для накопления этой крупной суммы нужно более 20 лет. Таким образом, в большинстве регионов миллион рублей нужно копить более 20 лет", — подчёркивают авторы исследования.