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Эксперт раскрыл, как разбогатеть за год без лишних усилий

Главная задача заключается в составлении грамотной финансовой стратегии.

12 июля, 01:42

Фото © Pixabay

Несмотря на то что гарантий получения большой прибыли на фондовом рынке нет, здесь всё же можно хорошо заработать. Как необходимо вести себя инвесторам на рынке, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр Grid Capital Алексей Соколов.

Эксперт объяснил, что большой стартовый капитал, например миллион долларов, принесёт максимальную прибыль. Однако, если в распоряжении нет внушительных сумм, можно составить грамотную финансовую стратегию и приобретать акции компаний с перспективой роста.

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"При этом важно понимать, что их бумаги имеют драйверы для роста, но на этот процесс может уйти не один год", — рассказал эксперт.

По словам специалиста, формировать портфель нужно постепенными покупками. Начинающие инвесторы должны знать, что долгосрочное владение приносит больше дохода, чем спекулятивное, заключил Соколов.

Ранее финансист Наталья Колбасина рассказала, как создать "подушку безопасности" при низком заработке.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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