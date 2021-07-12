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Конору Макгрегору сделали операцию после перелома ноги в бою с Пуарье

Бойцу вставили интрамедуллярный стержень в большеберцовую кость, а малоберцовую кость зафиксировали пластинами и винтами.

12 июля, 03:28
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/thenotoriousmma/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">thenotoriousmma</a></p>

Фото © Instagram / thenotoriousmma

Ирландскому бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору провели 3,5-часовую операцию на сломанной ноге. Сейчас спортсмен находится в клинике в Лос-Анджелесе, сообщает портал TMZ Sports.

По данным СМИ, бойцу ММА, выступающему в UFC, вставили интрамедуллярный стержень в большеберцовую кость, а малоберцовую кость зафиксировали пластинами и винтами.

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Напомним, Макгрегор получил серьёзную травму голени во время боя с американцем Дастином Пуарье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Его доставили в больницу "Седарс-Синай" в Лос-Анджелесе. Врачи заявили, что операция прошла успешно. Ожидается, что ирландец будет находиться в клинике до среды.

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Третий поединок между Макгрегором и Пуарье состоялся 10 июля, схватка продлилась всего один раунд. В концовке первой пятиминутки ирландский боец оступился и сломал лодыжку. В перерыве врачи остановили противостояние. Таким образом, счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу Пуарье. Глава UFC Дана Уайт не исключил, что между спортсменами состоится четвёртый бой.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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