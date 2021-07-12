Врачи назвали два "железных" основания для медотвода от вакцинации против ковида

Есть только два серьёзных основания для медотвода от вакцинации от коронавируса. По словам медиков, это тяжёлая аллергическая реакция либо гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введённых вакцин, пишет РБК.

Другие причины, в частности большинство хронических заболеваний и аллергических реакций, основанием для медотвода не являются. Также в рекомендациях Минздрава и производителей препаратов указано несколько причин, из-за которых можно отложить прививку до нормализации состояния, однако не навсегда.

Как рассказал терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, к тяжёлым аллергическим реакциям относятся отёк Квинке или анафилактический шок. А вот аллергия на пыльцу, пыль или продукты служить медотводом для вакцинации не может, пояснил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Специалист напомнил, что российские вакцины гипоаллергенны.

"В них нет антибиотиков, консервантов, компонентов куриных яиц, дрожжей, липополисахаридов бактерий, то есть того, что бывает в других вакцинах и может вызывать перекрёстную аллергию", — уточнил специалист.

Крапивница также не является причиной для медотвода.

Что касается гиперчувствительности на компоненты ранее введённых вакцин, то такая реакция характеризуется высокой и длительной температурой (больше 40 градусов), покраснением и отёком на месте инъекции размером более восьми сантиметров. Кондрашов подчеркнул, что не стоит путать повышение температуры, которое часто встречается после вакцинации, с негативной реакцией на прививку.

"Сильная общая реакция — это повышение температуры тела выше 40°С в поствакцинальном периоде. При этом связанное с прививкой повышение температуры возникает в срок до трёх дней после прививки инактивированными препаратами и в период с пятого по пятнадцатый день с момента введения живой вакцины. Лихорадка вне этих сроков не связана с прививкой", — объяснил эксперт.

Также к тяжёлым побочным эффектам после вакцинации относятся коллаптоидные реакции (проявления сосудистой недостаточности, напоминающие шок) и вызванные резким скачком температуры судороги (фебрильные судороги). Кроме того, противопоказанием является аллергическая реакция на предыдущее введение этой же вакцины.

Врачи заключили, что в каждом конкретном случае нужно отдельно разбираться, на какие прививки и компоненты у человека уже ранее была аллергическая реакция.