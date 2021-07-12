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Врачи назвали два "железных" основания для медотвода от вакцинации против ковида

Также специалисты напомнили, что российские вакцины гипоаллергенны, поэтому при аллергии на пыльцу или крапивнице прививаться можно.

12 июля, 04:18
<p>Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок</p>

Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок

Есть только два серьёзных основания для медотвода от вакцинации от коронавируса. По словам медиков, это тяжёлая аллергическая реакция либо гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введённых вакцин, пишет РБК.

Другие причины, в частности большинство хронических заболеваний и аллергических реакций, основанием для медотвода не являются. Также в рекомендациях Минздрава и производителей препаратов указано несколько причин, из-за которых можно отложить прививку до нормализации состояния, однако не навсегда.

Как рассказал терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, к тяжёлым аллергическим реакциям относятся отёк Квинке или анафилактический шок. А вот аллергия на пыльцу, пыль или продукты служить медотводом для вакцинации не может, пояснил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Специалист напомнил, что российские вакцины гипоаллергенны.

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"В них нет антибиотиков, консервантов, компонентов куриных яиц, дрожжей, липополисахаридов бактерий, то есть того, что бывает в других вакцинах и может вызывать перекрёстную аллергию", — уточнил специалист.

Крапивница также не является причиной для медотвода.

Что касается гиперчувствительности на компоненты ранее введённых вакцин, то такая реакция характеризуется высокой и длительной температурой (больше 40 градусов), покраснением и отёком на месте инъекции размером более восьми сантиметров. Кондрашов подчеркнул, что не стоит путать повышение температуры, которое часто встречается после вакцинации, с негативной реакцией на прививку.

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"Сильная общая реакция — это повышение температуры тела выше 40°С в поствакцинальном периоде. При этом связанное с прививкой повышение температуры возникает в срок до трёх дней после прививки инактивированными препаратами и в период с пятого по пятнадцатый день с момента введения живой вакцины. Лихорадка вне этих сроков не связана с прививкой", — объяснил эксперт.

Также к тяжёлым побочным эффектам после вакцинации относятся коллаптоидные реакции (проявления сосудистой недостаточности, напоминающие шок) и вызванные резким скачком температуры судороги (фебрильные судороги). Кроме того, противопоказанием является аллергическая реакция на предыдущее введение этой же вакцины.

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Врачи заключили, что в каждом конкретном случае нужно отдельно разбираться, на какие прививки и компоненты у человека уже ранее была аллергическая реакция.

Ранее российские медики развеяли заблуждения о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса. В частности, врачи уверяют, что людям старшего возраста не стоит бояться прививаться от ковида.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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