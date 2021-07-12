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В США призвали власти Кубы воздержаться от насилия в отношении протестующих

В Вашингтоне заявили, что поддерживают свободу слова и собраний на территории островного государства.

12 июля, 04:21
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/FrancisSuarez/status/1414378194229202948/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mayor Francis Suarez</a></p>

Фото © Twitter / Mayor Francis Suarez

Вашингтон призывает власти Кубы избегать применения насилия в отношении протестующих. Об этом заявил помощник президента Соединённых Штатов Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"США поддерживают свободу слова и собраний на территории всей Кубы и решительно осуждают любое насилие или нападения на мирных демонстрантов, которые осуществляют свои всеобщие права",написал Салливан в "Твиттере".

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Напомним, в воскресенье на Кубе вспыхнули первые за много лет акции протеста. Демонстранты вышли на улицы восьми городов, в том числе столицы Гаваны. Они потребовали свободных выборов и решения социальных проблем. В связи с этим президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал коммунистов выйти на улицы и противостоять возможным провокациям против действующих властей. По словам политика, сегодня "гуманитарной интервенции" требуют те, кто всегда поддерживал блокаду и служил наёмниками империи янки".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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