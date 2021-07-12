В США призвали власти Кубы воздержаться от насилия в отношении протестующих

"США поддерживают свободу слова и собраний на территории всей Кубы и решительно осуждают любое насилие или нападения на мирных демонстрантов, которые осуществляют свои всеобщие права", — написал Салливан в "Твиттере".

Напомним, в воскресенье на Кубе вспыхнули первые за много лет акции протеста. Демонстранты вышли на улицы восьми городов, в том числе столицы Гаваны. Они потребовали свободных выборов и решения социальных проблем. В связи с этим президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал коммунистов выйти на улицы и противостоять возможным провокациям против действующих властей. По словам политика, сегодня "гуманитарной интервенции" требуют те, кто всегда поддерживал блокаду и служил наёмниками империи янки".