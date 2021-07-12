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Регион
Опубликовано 12 июля 2021, 08:05

В Госдуме предложили лишить причастных к экстремизму права выступать организаторами митингов

Автор инициативы депутат Фёдоров обратил внимание, что им запретили участвовать в выборах в качестве кандидатов, но вот митинги они по-прежнему организовывать могут.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить причастным к экстремизму быть организаторами публичных мероприятий. Соответствующее обращение он направил в Генпрокуратуру. Об этом сообщает RT.

Законодатель напомнил, что в настоящее время в соответствии с действующим законом лица, имеющие отношение к экстремистским организациям, не могут участвовать в выборах в качестве кандидатов в течение определённого срока. При этом данные граждане могут организовывать публичные мероприятия. Фёдоров попросил ведомство оценить целесообразность запрета этого.

Депутат Госдумы предложил ввести новое ограничение для причастных к экстремизму
Депутат Госдумы предложил ввести новое ограничение для причастных к экстремизму

Сейчас в России организаторами публичных мероприятий не могут быть граждане, находящиеся в местах лишения свободы, имеющие неснятую или непогашенную судимость, минимум дважды подвергнутые административному наказанию по определённым статьям КоАП России, недееспособные и ограниченно дееспособные, а также общественные организации, включая политические партии, деятельность которых приостановлена или запрещена, а также которые были ликвидированы в установленном законом порядке.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о временном запрете на участие в выборах причастным к экстремизму. При этом на уже состоявшиеся или назначенные ранее выборы действие закона не распространяется. Также это не коснётся людей, помогавших группам до признания их экстремистскими.

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Юлия Коновалова
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