В Госдуме предложили лишить причастных к экстремизму права выступать организаторами митингов

Автор инициативы депутат Фёдоров обратил внимание, что им запретили участвовать в выборах в качестве кандидатов, но вот митинги они по-прежнему организовывать могут.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить причастным к экстремизму быть организаторами публичных мероприятий. Соответствующее обращение он направил в Генпрокуратуру. Об этом сообщает RT.

Законодатель напомнил, что в настоящее время в соответствии с действующим законом лица, имеющие отношение к экстремистским организациям, не могут участвовать в выборах в качестве кандидатов в течение определённого срока. При этом данные граждане могут организовывать публичные мероприятия. Фёдоров попросил ведомство оценить целесообразность запрета этого.

Сейчас в России организаторами публичных мероприятий не могут быть граждане, находящиеся в местах лишения свободы, имеющие неснятую или непогашенную судимость, минимум дважды подвергнутые административному наказанию по определённым статьям КоАП России, недееспособные и ограниченно дееспособные, а также общественные организации, включая политические партии, деятельность которых приостановлена или запрещена, а также которые были ликвидированы в установленном законом порядке.