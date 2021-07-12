Жители Новосибирска несколько часов отдыхали и купались рядом с лежавшим на берегу трупом. Видео © ngs.ru

В Новосибирске местные жители несколько часов отдыхали и купались рядом с лежавшим на берегу телом. Мёртвого мужчину прибило к берегу "Обского моря" (Новосибирское водохранилище) в воскресенье, 11 июля, сообщает портал ngs.ru.

На место ЧП прибыли сотрудники скорой помощи, полиции и криминалисты. После осмотра тело накрыли пакетом и оставили лежать на пляже несколько часов.

"Службы уехали, а тело осталось. Рядом гуляют дети. Вот такой у нас сегодня отдых. Вызывали полицию — они приехали, посмотрели, сели и уехали", — рассказала изданию местная жительница, которая сняла всё на видео.

Как уточнила референт отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области Анастасия Ахметова, позже тело убрали с пляжа. Она объяснила, что за транспортировку трупов отвечает не ведомство, а "специализированные учреждения". Погибшим оказался житель Новосибирска 1989 года рождения, его опознали родственники. Причина смерти будет установлена по результатам судмедэкспертизы.