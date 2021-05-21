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"Будет кровища": Появилось видео, как третьеклассник из Таганрога угрожает учительнице изнасилованием

На девиантное поведение школьника ранее уже поступали жалобы.

21 мая, 08:41
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Скриншот © Telegram / LIFE SHOT

В Сети появилось видео из таганрогской школы, от которого волосы встают дыбом. На его кадрах ученик третьего класса, стоя у доски, произносит шокирующую речь. Мальчик, смеясь, угрожает учительнице изнасилованием и в какой-то момент замахивается на неё ногой. Преподавательница не отреагировала на провокацию и попросила остальных ребят доделать контрольную работу.

Сейчас будем [...] училку. Сейчас будет кровища

Школьник

Видое © Telegram / LIFE SHOT

Как отмечает "Блокнот-Таганрог", на кадрах — учительница высшей категории с 28-летним стажем, которая отдаёт себя школе. А вот мальчик и раньше вёл себя непозволительно. По словам родителей других детей, он часто матерится в стенах учебного заведения. Кроме того, третьеклассник портит вещи и издевается над одноклассниками. Якобы он даже заявил, что собирается повторить сценарий Казани.

На мальчика раньше уже поступали жалобы от родителей, чьи дети вынуждены с ним контактировать. Однако директор школы не предпринимала никаких мер.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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