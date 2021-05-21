"Будет кровища": Появилось видео, как третьеклассник из Таганрога угрожает учительнице изнасилованием

В Сети появилось видео из таганрогской школы, от которого волосы встают дыбом. На его кадрах ученик третьего класса, стоя у доски, произносит шокирующую речь. Мальчик, смеясь, угрожает учительнице изнасилованием и в какой-то момент замахивается на неё ногой. Преподавательница не отреагировала на провокацию и попросила остальных ребят доделать контрольную работу.

Как отмечает "Блокнот-Таганрог", на кадрах — учительница высшей категории с 28-летним стажем, которая отдаёт себя школе. А вот мальчик и раньше вёл себя непозволительно. По словам родителей других детей, он часто матерится в стенах учебного заведения. Кроме того, третьеклассник портит вещи и издевается над одноклассниками. Якобы он даже заявил, что собирается повторить сценарий Казани.