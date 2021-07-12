Вирусолог указал на психологическую ошибку россиян во время пандемии

Различные причины боязни вакцинации от коронавируса являются психологической ошибкой, ведь эффективность этого способа борьбы с вирусом доказана. Таким мнением поделился доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

"Люди не боятся чего-то очень неопределённого, а чего-то чётко доказанного они начинают бояться. Это чисто психологическая ошибка, я считаю", — приводит его слова РИА "Новости".

В качестве примера учёный привёл историю с покупкой красивых цветов, от которых у одного из членов семьи начинается сильнейшая аллергическая реакция. Также можно вспомнить про поллиноз — весеннюю болезнь аллергиков, от которой многие принимают антигистаминные препараты и часто в больших количествах. И в том и в другом случае идёт сильная нагрузка на организм, однако её никто не боится. В то же время люди отказываются от вакцинации проверенным препаратом "Спутник V", который уже применяют в десятках стран мира, ссылаясь на "страшную" иммунологическую нагрузку. Нетёсов заверил, что нагрузка от реальной инфекции намного больше, чем от вакцины.

Решить эту психологическую ошибку можно составив таблицу, в которой прописано всё, что можно получить от вакцины и от реальной болезни. Когда это будет разложено по полочкам, барьер должен пройти, посоветовал вирусолог. Кроме того, вакцинация является единственным способом избавления от постоянного стресса и беспокойства из-за возможности заболеть CoViD-19.

Однако есть и другой способ защиты от вируса — это скафандр с фильтрами, заметил Нетёсов. Он может заменить обязательное ношение масок и вакцинацию, но на повседневной основе с ним будет сложно, поэтому и необходимо как можно скорее прививаться.

"Люди почему-то верят только в сложные вещи, но не понимают, что их собственное поведение является главным фактором того, что они заразились", — заключил специалист.