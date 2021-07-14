Печальный финиш: Погибший ветеран питерского дрифта оставил после себя разрушенный бизнес и долги Следователи разбираются в причинах смертельной аварии, произошедшей вечером 11 июля в Ленинградской области. Несмотря на большой опыт вождения, Иван Куренбин не сумел справиться с собственным авто. 13 июля, 21:40 Фото © Instagram / kurenbin

Поздно вечером 11 июля в Выборгском районе Ленинградской области в опору линии электропередачи врезался и загорелся элитный спорткар Porsche 911. В салоне находились известный питерский блогер, предприниматель и автогонщик 36-летний Иван Куренбин, а также его спутница — 32-летняя московская мотогонщица Татьяна Игушина. После отдыха на природе в большой компании молодые люди решили прокатиться по загородной трассе с ветерком, но на дороге что-то пошло не так — водитель потерял управление. Парень и девушка не сумели выбраться из искорёженной машины, оба погибли в огне.

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Иван Куренбин приобрёл известность как один из пионеров дрифт-движения Санкт-Петербурга, был пилотом "Российской дрифт-серии" (RDS), участвовал в заездах под номером 11. Как сам писал о себе в соцсетях, любовь к машинам у него проявилась в 12 лет. Похоже, ради неё он забывал даже о своих долгах — до последнего тратил деньги на своё недешёвое увлечение, невзирая на то, что в дверь уже начали стучаться судебные приставы.

Только за 2020 год Куренбин накопил задолженностей по налогам на 300 тыс. рублей. Из них транспортный налог составил около двухсот тысяч. В мае и июне этого года в отношении гонщика судебные приставы завели два исполнительных делопроизводства.

При этом в самом конце прошлого года пилот RDS опубликовал сообщение о покупке новой машины — минивэна Volkswagen стоимостью около четырёх миллионов рублей. К этому моменту в его парке уже был тот самый смертельный Porcshe 911 Turbo и ещё один минивэн Volkswagen, используемый в качестве командной машины.

Кроме этого, Куренбин постоянно занимался ремонтами и уходом за своими гоночными автомобилями Mazda RX7 и Dodge Viper. Для этого Иван с товарищами по всей стране скупали как сами детали и машины-доноры запчастей, так и вспомогательную технику. Так, например, относительно недавно в гараже гонщика появился огромный полноразмерный пикап Dodge Ram для транспортировки автотехники. Всё это, конечно, влетало в копеечку.

Похоже, раньше все расходы покрывались за счёт бизнеса Куренбина, однако в последние несколько лет дела у парня шли всё хуже. Официально он был совладельцем семи компаний, большинство из которых работали в сфере гостиничного бизнеса. Также он, будучи по образованию архитектором, руководил архитектурной студией.

К моменту его смерти на плаву оставалась лишь одна фирма — "Магистраль". Правда, в последние годы Иван официально лишь возглавлял компанию, а в соучредителях значилась его сестра Анастасия. В 2018–2019 годах на "Магистраль" 11 раз подавали в суд. Общая сумма исковых требований составила почти 32 млн рублей.

Фото © Instagram / kurenbin

Как написала у себя в аккаунте одной из соцсетей его мать Оксана Куренбина, Иван был талантливым художником, дизайнером и творцом, но вряд ли бизнесменом. По словам женщины, ему не было интересно бороться за живучесть своих проектов. Возможно, в экстриме и, в частности, гонках парень находил свою отдушину.

Судя по данным СПАРК, в отличие от сына, Оксана Куренбина оказалась гораздо более успешным предпринимателем. Её гостиничный холдинг "Рахманинов" даже в кризисном для туристической отрасли 2020 году сумел принести более 20 млн рублей, а в доковидные времена зарабатывал до 40 млн.

В центре этой бизнес-империи находится отель с одноимённым названием. Он примечателен не только тем, что одна из его комнат ранее принадлежала знаменитому русскому композитору, но и большой регулярно пополняемой коллекцией антиквариата.

Оксана Куренбина. Фото © VK / "Оксана Куренбина"

Вероятно, к наполнению отеля старинными вещами приложил руку отец Ивана — Владимир Куренбин. Раньше 75-летний петербуржец был знаменит на весь Советский Союз: в своё время он стал первым в СССР мастером спорта международного класса по фигурному катанию.

В 1968 году в Инсбруке на Всемирной универсиаде в возрасте 21 года завоевал золотую медаль и открыл путь другим фигуристам-одиночникам на международные соревнования. Куренбин-старший — бронзовый призёр Всемирной универсиады в Турине 1966 года, серебряный призёр чемпионатов СССР 1963, 1967 и 1969 годов в одиночном катании.

В 70-е годы он занимался тренерской работой, а в 80-е окончательно ушёл из спорта и стал заниматься коллекционированием произведений искусства. После распада Союза открыл собственную антикварную галерею и вместе с супругой стал развивать сеть гостиниц.

Владимир Куренбин. Фото © facebook / Vladimir Kurenbin, © Wikipedia

Похоже, Куренбины стремились включить в семейный бизнес и детей — именно поэтому в списках учредителей гостиниц появлялись Иван и Анастасия. Однако вместо отелей Иван выбрал гонки, а его сестра занялась модой — в тринадцать лет она дебютировала со своей первой коллекцией одежды Stasia Kurenbina на фестивале "Модный десант", обучалась в лондонском Instituto Marangoni по специальности "фешен-стайлинг".

Оксана Куренбина, будучи профессиональным фотографом, ведёт множество аккаунтов почти во всех популярных соцсетях. Однако, за исключением фотографий участия Ивана в первом этапе Russian Drift Series, в них нет больше ни одного снимка сына. И это странно, ведь Иван — не только участник одного из самых зрелищных видов спорта, но и близкий человек. В свою очередь, в его многочисленных аккаунтах сложно найти снимки с матерью. Складывается впечатление, что при всей видимой открытости Куренбины тщательно фильтруют информацию для своих подписчиков, и многие неровности в семейных отношениях попросту остаются за кадром.

"Группа поддержки художника и дрифтера Ивана Куренбина" — гласит подпись к этой фотографии. Фото © Instagram/kurenbin

Так, например, СМИ гадают, кем на самом деле приходилась автогонщику его последняя попутчица. Согласно данным ЕГРЮЛ, в некоторых проектах Ивана участвовала Юлия Куренбина, вероятно, его официальная супруга. В июле 2017 года в аккаунте гонщика появилась фотография его "группы поддержки", на которой изображены облокотившаяся на него женщина и два ребёнка.

Авторы Евгений Кузнецов