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Экономист назвал размер заначки, которую следует хранить дома

По его словам, в таком способе нет ничего плохого, если средства держатся в разной валюте.

12 июля, 06:35
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, что дома можно хранить средства, которые вы откладываете на экстренный случай, в ином случае следует задуматься о банковском счёте.

"Размер такой заначки в идеале должен составлять годовую сумму расходов домохозяйства или годовой доход всех членов семьи. Разумеется, в пандемию и период после серьёзных потрясений довольно сложно скопить такую сумму, поэтому вполне достаточной будет и доходная/расходная часть за три – шесть месяцев", — приводит его слова агентство "Прайм".

При этом экономист не видит ничего плохого в хранении средств дома, если они диверсифицированы. Так, эксперт советует держать деньги в разной валюте и с каждых отложенных ста рублей приобретать один доллар или один евро. Этим можно обезопасить себя от девальвации и отчасти от инфляции, ведь на долгосрочном горизонте курс рубля постоянно снижается к основным мировым валютам.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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