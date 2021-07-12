Экономист назвал размер заначки, которую следует хранить дома
По его словам, в таком способе нет ничего плохого, если средства держатся в разной валюте.
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Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, что дома можно хранить средства, которые вы откладываете на экстренный случай, в ином случае следует задуматься о банковском счёте.
"Размер такой заначки в идеале должен составлять годовую сумму расходов домохозяйства или годовой доход всех членов семьи. Разумеется, в пандемию и период после серьёзных потрясений довольно сложно скопить такую сумму, поэтому вполне достаточной будет и доходная/расходная часть за три – шесть месяцев", — приводит его слова агентство "Прайм".
При этом экономист не видит ничего плохого в хранении средств дома, если они диверсифицированы. Так, эксперт советует держать деньги в разной валюте и с каждых отложенных ста рублей приобретать один доллар или один евро. Этим можно обезопасить себя от девальвации и отчасти от инфляции, ведь на долгосрочном горизонте курс рубля постоянно снижается к основным мировым валютам.
Ранее финансист раскрыл способ выбраться из бедности, который всем подходит. По словам эксперта, инвестируя 10–20% дохода, можно постепенно создать капитал, с помощью которого реально прийти к богатству.
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