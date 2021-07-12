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"Пострадала сильно": Победительницу шоу "Пацанки" избили в центре Москвы

Всё случилось в ночь на 12 июня, правоохранители возбудили уголовное дело и ищут подозреваемого.

12 июля, 07:20
<p>Татьяна Бурая. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQ8E1ROnc1_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">evilibronte</a></p>

Татьяна Бурая. Фото © Instagram / evilibronte

Победительница шоу "Пацанки" Татьяна Бурая рассказала Лайфу, что в середине июня её сильно избили в центре Москвы. При этом причины случившегося девушка не уточнила.

"Да, это было. Пострадала сильно, но сейчас уже лучше себя чувствую, прошло много времени с июня", — сказала Бурая.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, полиция устанавливает личность подозреваемого. Нападение произошло на улице 1-й Миусской в ночь на 12 июня. В итоге у артистки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

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Ранее Лайф рассказывал, что другая звезда шоу "Пацанки", Диана Субботина, отделалась штрафом за хранение наркотиков. Её задержали в центре Москвы 14 марта, как сообщал источник Лайфа, тогда её выдал белый нос.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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