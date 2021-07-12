Победительница шоу "Пацанки" Татьяна Бурая рассказала Лайфу, что в середине июня её сильно избили в центре Москвы. При этом причины случившегося девушка не уточнила.

"Да, это было. Пострадала сильно, но сейчас уже лучше себя чувствую, прошло много времени с июня", — сказала Бурая.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, полиция устанавливает личность подозреваемого. Нападение произошло на улице 1-й Миусской в ночь на 12 июня. В итоге у артистки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.