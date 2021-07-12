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СМИ: Минпромторг предложил вложить 1,8 трлн рублей в авиастроение

По расчётам ведомства, это позволит обеспечить закупку отечественной техники авиакомпаниями с госучастием.

12 июля, 07:05
<p>Фото © ТАСС/Марина Лысцева</p>

Фото © ТАСС/Марина Лысцева

Минпромторг подготовил проект по производству к 2030 году 735 гражданских самолётов и разработке пяти типов вертолётов. На эти цели ведомство предполагает потратить 1,8 трлн рублей, причём основную массу средств — почти 1,6 трлн — должен предоставить ФНБ. Об этом сообщает "Коммерсант".

Проект Минпромторга должен войти в новую стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года. Он предусматривает производство 735 новых самолётов, в том числе Ил-114, МС-21 (начало серийных поставок запланировано к концу 2022 года) и "Байкала" (ЛМС-901), Sukhoi Superjet 100, L-410 и пяти типов вертолётов. Ведомство рассчитывает, что это позволит обеспечить закупку отечественной техники авиакомпаниями с госучастием и доведёт загрузку гражданского сегмента промышленных предприятий отрасли до 80–90%.

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По расчётам Минпромторга, до 2030 года на эти цели потребуется около 1,84 трлн рублей, из них 1,6 предлагают взять из Фонда национального благосостояния, а около 244 млрд — из федерального бюджета.

Издание отмечает, что Минпромторг обещал дать комментарий по программе позже.

А ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о сроках начала серийного производства МС-21. Он также добавил, что при сборке самолёта будет использоваться инновационное крыло, собранное полностью из отечественных материалов, что на этапе сборки позволит стране не зависеть от иностранных партнёров.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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