СМИ: Минпромторг предложил вложить 1,8 трлн рублей в авиастроение

Минпромторг подготовил проект по производству к 2030 году 735 гражданских самолётов и разработке пяти типов вертолётов. На эти цели ведомство предполагает потратить 1,8 трлн рублей, причём основную массу средств — почти 1,6 трлн — должен предоставить ФНБ. Об этом сообщает "Коммерсант".

Проект Минпромторга должен войти в новую стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года. Он предусматривает производство 735 новых самолётов, в том числе Ил-114, МС-21 (начало серийных поставок запланировано к концу 2022 года) и "Байкала" (ЛМС-901), Sukhoi Superjet 100, L-410 и пяти типов вертолётов. Ведомство рассчитывает, что это позволит обеспечить закупку отечественной техники авиакомпаниями с госучастием и доведёт загрузку гражданского сегмента промышленных предприятий отрасли до 80–90%.

По расчётам Минпромторга, до 2030 года на эти цели потребуется около 1,84 трлн рублей, из них 1,6 предлагают взять из Фонда национального благосостояния, а около 244 млрд — из федерального бюджета.

Издание отмечает, что Минпромторг обещал дать комментарий по программе позже.