Twitter заблокировал новый аккаунт Романа Протасевича
Он завёл себе новую страницу в соцсети всего несколько дней назад и уже успел "нарушить правила".
Роман Протасевич. Фото © Соцсети
Новый аккаунт сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича в "Твиттере" оказался заблокирован. При заходе на страницу появляется надпись о том, что он нарушил правила соцсети.
Какие именно требования преступил Протасевич, на данный момент не известно.
Скриншот © Twitter / Roman Protasevich
Напомним, Протасевич, который находится под домашним арестом, завёл себе новый аккаунт в "Твиттере" 7 июля. В приветственном видео он рассказал, что теперь "всегда будет на связи".
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Напомним, сейчас Протасевич находится под домашним арестом, как и россиянка София Сапега. Её отчим рассказал Лайфу, что сейчас девушка находится в съёмной квартире в Минске. При этом отец задержанного оппозиционера не исключил, что сын может быть втянут в какую-то политическую игру. Протасевича и Сапегу задержали 23 мая, когда Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании.
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