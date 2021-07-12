Twitter заблокировал новый аккаунт Романа Протасевича

Новый аккаунт сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича в "Твиттере" оказался заблокирован. При заходе на страницу появляется надпись о том, что он нарушил правила соцсети.

Напомним, Протасевич, который находится под домашним арестом, завёл себе новый аккаунт в "Твиттере" 7 июля. В приветственном видео он рассказал, что теперь "всегда будет на связи".