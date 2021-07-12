Стало известно о состоянии вдовы убитого президента Гаити
Мартин получила три пули и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами (США).
Фото © Facebook / Martine MOISE
Исполняющий обязанности премьера Гаити Клод Жозеф заявил, что вдова президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин, которая была ранена во время нападения, хорошо себя чувствует. Он уточнил, что общался с первой леди в субботу по телефону, сообщает портал Haiti24.
"У нас было несколько телефонных разговоров. Кроме того, я был первым, кто получил её звонок после операции", — заявил и.о. премьера на пресс-конференции.
Напомним, неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию. 53-летний политик погиб, его раненая жена попала в больницу. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства, согласно их данным, группа наёмников, которые говорили по-испански и по-английски, состояла из 26 человек. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики.
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