Стало известно о состоянии вдовы убитого президента Гаити

Исполняющий обязанности премьера Гаити Клод Жозеф заявил, что вдова президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин, которая была ранена во время нападения, хорошо себя чувствует. Он уточнил, что общался с первой леди в субботу по телефону, сообщает портал Haiti24.