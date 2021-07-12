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Стало известно о состоянии вдовы убитого президента Гаити

Мартин получила три пули и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами (США).

12 июля, 07:12
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/martinejmoise/photos/a.561941490825973/1412110792475701/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Martine MOISE</a></p>

Фото © Facebook / Martine MOISE

Исполняющий обязанности премьера Гаити Клод Жозеф заявил, что вдова президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин, которая была ранена во время нападения, хорошо себя чувствует. Он уточнил, что общался с первой леди в субботу по телефону, сообщает портал Haiti24.

"У нас было несколько телефонных разговоров. Кроме того, я был первым, кто получил её звонок после операции", заявил и.о. премьера на пресс-конференции.

Аккаунт вдовы президента Гаити могли взломать до её первого обращения после убийства мужа

Аккаунт вдовы президента Гаити могли взломать до её первого обращения после убийства мужа

Напомним, неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию. 53-летний политик погиб, его раненая жена попала в больницу. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства, согласно их данным, группа наёмников, которые говорили по-испански и по-английски, состояла из 26 человек. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики.

Полиция Гаити задержала предполагаемого координатора операции по убийству президента

Полиция Гаити задержала предполагаемого координатора операции по убийству президента

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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