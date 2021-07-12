Очередями в Шереметьево заинтересовалась прокуратура

Транспортная прокуратура начала проверку после сообщений о больших очередях на регистрацию в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации наземного обслуживания в международном аэропорту Шереметьево в связи с длительной процедурой регистрации на рейс вылетающих пассажиров в минувшие выходные", — сказано в записи.

Проверку поручено провести прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Руководителям авиакомпаний уже были направлены письма о необходимости увеличить штат работников для проведения регистрации. По результатам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. В самом аэропорту ведомство организовало выездной приём граждан по вопросу соблюдения прав пассажиров.​​​​​​​