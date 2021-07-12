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Очередями в Шереметьево заинтересовалась прокуратура

Руководителям авиакомпаний уже были направлены письма о необходимости увеличить штат работников для проведения регистрации пассажиров.

12 июля, 07:40
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Транспортная прокуратура начала проверку после сообщений о больших очередях на регистрацию в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации наземного обслуживания в международном аэропорту Шереметьево в связи с длительной процедурой регистрации на рейс вылетающих пассажиров в минувшие выходные", — сказано в записи.

Проверку поручено провести прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Руководителям авиакомпаний уже были направлены письма о необходимости увеличить штат работников для проведения регистрации. По результатам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. В самом аэропорту ведомство организовало выездной приём граждан по вопросу соблюдения прав пассажиров.​​​​​​​

В Шереметьево второй день подряд сохраняются большие очереди

В Шереметьево второй день подряд сохраняются большие очереди

Напомним, на большие очереди пассажиры стали жаловаться 10 июля. В аэропорту объяснили, что регистрация пассажиров на международные рейсы проходит после проверки наличия и срока годности ПЦР-теста. Для урегулирования сложившейся ситуации были выделены дополнительные стойки регистрации, а в терминалах работают супервайзеры для консультирования граждан.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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