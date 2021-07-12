"Не успел ревакцинироваться": Валентин Юдашкин переболел коронавирусом
Кутюрье сделал прививку ещё осенью прошлого года, и вакцина помогла ему перенести заболевание в лёгкой форме.
Фото © ТАСС/Антон Новодережкин
Российский модельер Валентин Юдашкин, который несколько лет боролся с онкологическим заболеванием, перенёс коронавирус. По его словам, наличие прививки помогло ему перенести ковид в лёгкой форме.
"Я после посещения Италии сделал ПЦР-тест, и он оказался положительным. Слава богу, что ещё осенью прошлого года я сделал прививку от CoViD-19, что, по словам врачей, позволило мне перенести заболевание в лёгкой форме. К сожалению, я не успел ревакцинироваться, тогда бы, уверен, болезнь прошла стороной", — сказал модельер "Интерфаксу".
А ранее Валентин Юдашкин впервые рассказал о своей борьбе с онкологией. Около пяти лет назад у модельера выявили рак почки, который стал очагом для других метастазов. Родственники кутюрье спокойно восприняли известие о его болезни, а он сам продолжал работать. После курса лечения он теперь регулярно занимается здоровьем.
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