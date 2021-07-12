Российский модельер Валентин Юдашкин, который несколько лет боролся с онкологическим заболеванием, перенёс коронавирус. По его словам, наличие прививки помогло ему перенести ковид в лёгкой форме.

"Я после посещения Италии сделал ПЦР-тест, и он оказался положительным. Слава богу, что ещё осенью прошлого года я сделал прививку от CoViD-19, что, по словам врачей, позволило мне перенести заболевание в лёгкой форме. К сожалению, я не успел ревакцинироваться, тогда бы, уверен, болезнь прошла стороной", — сказал модельер "Интерфаксу".