Яшин покинул пост главы Красносельского района Москвы

Муниципальный депутат Илья Яшин сообщил, что покинул должность главы Красносельского района Москвы. Об этом он написал в "Фейсбуке".

"Сегодня я написал заявление о сложении полномочий главы округа. В конце месяца закончится мой отпуск, после чего я останусь рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах", — заметил Яшин.

Своё решение уйти он объяснил судебным запретом на участие в выборах в связи с обвинениями в причастности к экстремистской деятельности. Кроме того, к муниципалитету после вынесения этого решения стали появляться претензии со стороны надзорных органов, он бы "не хотел оставлять после себя руины". Яшин также заметил, что надеется на сохранение шанса для его команды победить на следующих муниципальных выборах, которые пройдут осенью 2022 года. Новый глава района, по словам депутата, будет избран 27 июля, его команда выдвинет на этот пост Елену Котёночкину, одного из муниципальных депутатов Москвы.

Яшин также добавил, что ценил свою работу за возможность реализовать идеи на практике и за то, что мог быть полезен району, городу и избирателям. В конце парламентарий добавил, что не намерен покидать Россию.