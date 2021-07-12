За сутки в России снова выявили более 25 тысяч случаев коронавируса

За сутки в России выявили 25 140 новых случаев коронавируса, умерло 710 пациентов, полностью выздоровело — 16 429. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

Больше всего заболевших снова в Москве (+5403 за сутки), Подмосковье (+2566), Петербурге (+2029), Нижегородской (+522) и Свердловской (+464) областях. Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов за сутки выздоровело в Москве (+7096), Подмосковье (+1481), Петербурге (+779), Свердловской (+405) и Нижегородской (+391) областях.

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, с начала эпидемии в стране зафиксировали 5 808 473 случая коронавируса в 85 регионах, за весь период умерло 143 712 пациентов, 5 216 648 человек выздоровели.