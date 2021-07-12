Музыканта Петра Мамонова не могут вывести из комы
Он проходит лечение в московской больнице в Коммунарке, двенадцатые сутки музыкант подключён к аппарату ИВЛ.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Музыкант, основатель группы "Звуки Му" Пётр Мамонов находится в крайне тяжёлом состоянии. На протяжении пяти дней врачи пытаются вывести его из комы, артист открывает глаза, но в сознание не приходит.
"С него сняли все медикаменты, которые в искусственную кому его вогнали. А он не приходит в себя. Иногда глаза откроет, но это всё неосознанно. Пятые сутки пытается. Сегодня двенадцатые сутки, как он на ИВЛ", — рассказала супруга музыканта телеканалу "Звезда".
Напомним, что в начале июля Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Он проходит лечение в московской больнице в Коммунарке. Первоначально его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, потом артисту временно чуть полегчало. Ранее Ольга Мамонова рассказала, что её мужу вновь стало хуже.
Комментариев: 0