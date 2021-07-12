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Музыканта Петра Мамонова не могут вывести из комы

Он проходит лечение в московской больнице в Коммунарке, двенадцатые сутки музыкант подключён к аппарату ИВЛ.

12 июля, 08:07
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Музыкант, основатель группы "Звуки Му" Пётр Мамонов находится в крайне тяжёлом состоянии. На протяжении пяти дней врачи пытаются вывести его из комы, артист открывает глаза, но в сознание не приходит.

"С него сняли все медикаменты, которые в искусственную кому его вогнали. А он не приходит в себя. Иногда глаза откроет, но это всё неосознанно. Пятые сутки пытается. Сегодня двенадцатые сутки, как он на ИВЛ", — рассказала супруга музыканта телеканалу "Звезда".

Напомним, что в начале июля Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Он проходит лечение в московской больнице в Коммунарке. Первоначально его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, потом артисту временно чуть полегчало. Ранее Ольга Мамонова рассказала, что её мужу вновь стало хуже.
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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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