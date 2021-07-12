Музыканта Петра Мамонова не могут вывести из комы

Музыкант, основатель группы "Звуки Му" Пётр Мамонов находится в крайне тяжёлом состоянии. На протяжении пяти дней врачи пытаются вывести его из комы, артист открывает глаза, но в сознание не приходит.

"С него сняли все медикаменты, которые в искусственную кому его вогнали. А он не приходит в себя. Иногда глаза откроет, но это всё неосознанно. Пятые сутки пытается. Сегодня двенадцатые сутки, как он на ИВЛ", — рассказала супруга музыканта телеканалу "Звезда".