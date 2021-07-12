Врачи рассказали, можно ли комбинировать разные вакцины от ковида
При помощи сочетания разных препаратов будет возможно снизить риск возникновения аллергических реакций без ущерба эффективности, считают медики.
Руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний детского научно-клинического центра инфекционных болезней Сусанна Харит рассказала, что в мире разрабатываются варианты сочетания разных вакцин, поэтому ревакцинация препаратом другой фирмы, вероятно, будет допустима.
По её мнению, при помощи такого способа можно будет снизить риск возникновения аллергических реакций без ущерба эффективности.
"В классике этого не делается. Нанесёт ли это вред здоровью? Я думаю, что нет. Вопрос: что с чем сочетать. Вакцины на одной платформе — например, аденовирусной — я считаю, можно легко сочетать. А если они совсем разные, то надо думать", — сказал заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ, профессор Алексей Яковлев газете "Петербургский дневник".
По словам главврача больницы им. Боткина Дениса Гусева, согласно временным методическим рекомендациям по вакцинации, прививать пациентов можно любыми препаратами для профилактики CoViD-19, которые зарегистрированы в России. При этом вакцинация должна проводиться в точном соответствии с инструкцией.
Ранее Европейский регулятор сообщил о возможных проблемах с сердцем от вакцинации Pfizer и Moderna. Комитет по безопасности рекомендовал обновить информацию и добавить эти болезни в список побочных эффектов.
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