В Ленобласти мужчина устроил стрельбу из ружья, два человека ранены

Мужчина в Ленинградской области устроил стрельбу из ружья, два человека доставлены в больницу с ранениями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Всё случилось на Кировском карьере в Тосненском районе.

"В результате конфликта мужчина 1994 года рождения выстрелил из своего ружья (разрешение имеется) в двух мужчин 32 и 26 лет. Мужчины госпитализированы", — цитирует РИА "Новости" сообщение полиции.

Подозреваемый доставлен в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.