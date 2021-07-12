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В Ленобласти мужчина устроил стрельбу из ружья, два человека ранены

Подозреваемый доставлен в территориальный отдел полиции, о мотивах его поступка не сообщается.

12 июля, 09:54

Фото © Pixabay

Мужчина в Ленинградской области устроил стрельбу из ружья, два человека доставлены в больницу с ранениями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Всё случилось на Кировском карьере в Тосненском районе.

"В результате конфликта мужчина 1994 года рождения выстрелил из своего ружья (разрешение имеется) в двух мужчин 32 и 26 лет. Мужчины госпитализированы", — цитирует РИА "Новости" сообщение полиции.

Подозреваемый доставлен в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее житель Подмосковья с воздушным шариком во рту устроил стрельбу возле ночного клуба. В ходе досмотра его автомобиля полицейские обнаружили и изъяли оружие, которое оказалось охолощённым автоматом системы АК.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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