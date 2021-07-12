В Кирове отпустили под подписку ударившего женщину на глазах у ребёнка

Ударивший кулаком в лицо женщину на глазах у ребёнка в одном из дворов Кирова на улице Грибоедова отпущен под подписку. Им оказался 27-летний Николай К., сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

За злоумышленником числились и другие правонарушения. Так, в 2012 году он совершил кражу — похитил двуспальную кровать и электроплиту. А в 2018 году совершил грабёж. Пострадавшая 30-летняя Ольга Б. была доставлена нарядом скорой в травматологическое отделение, по предварительным данным, у неё был диагностирован перелом носа.

Напомним, что инцидент произошёл 9 июля во дворе дома на улице Грибоедова. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что сначала мужчина что-то говорит женщине, а затем бьёт её кулаком по лицу на глазах у ребёнка. Пострадавшая, ударившись спиной о железное ограждение, падает на асфальт. Затем злоумышленник проверяет, в сознании ли она, что-то говорит и уходит. Позднее на допросе задержанный пояснил, что ударил знакомую, так как она была пьяна.