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В Кирове отпустили под подписку ударившего женщину на глазах у ребёнка

За ним ранее числились другие правонарушения, в числе которых — кража мебели и техники, а также грабёж.

12 июля, 09:49

Скриншот видео © Соцсети

Ударивший кулаком в лицо женщину на глазах у ребёнка в одном из дворов Кирова на улице Грибоедова отпущен под подписку. Им оказался 27-летний Николай К., сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

За злоумышленником числились и другие правонарушения. Так, в 2012 году он совершил кражу — похитил двуспальную кровать и электроплиту. А в 2018 году совершил грабёж. Пострадавшая 30-летняя Ольга Б. была доставлена нарядом скорой в травматологическое отделение, по предварительным данным, у неё был диагностирован перелом носа.

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Напомним, что инцидент произошёл 9 июля во дворе дома на улице Грибоедова. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что сначала мужчина что-то говорит женщине, а затем бьёт её кулаком по лицу на глазах у ребёнка. Пострадавшая, ударившись спиной о железное ограждение, падает на асфальт. Затем злоумышленник проверяет, в сознании ли она, что-то говорит и уходит. Позднее на допросе задержанный пояснил, что ударил знакомую, так как она была пьяна.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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