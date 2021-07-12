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Без финансирования: Баскетбольные "Химки" пропустят сезон Единой лиги ВТБ

В 2011-м подмосковная команда стала победителем турнира, во всех остальных сезонах главный приз соревнований выигрывал ЦСКА.

12 июля, 09:25
<p>Фото © БК "Химки"</p>

Фото © БК "Химки"

Подмосковные "Химки" не смогли подать заявку на участие в Единой лиге ВТБ из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщается на сайте баскетбольного турнира.

В понедельник прошло заседание совета Единой лиги ВТБ, на нём утвердили состав участников, формат и регламент турнира на сезон 2021/2022. Вместо 13 команд в соревнованиях примут участие только 12.

В регулярном чемпионате выступят "Автодор" (Россия), "Астана" (Казахстан), "Енисей" (Россия), "Зелена-Гура" (Польша), "Зенит" (Россия), "Калев" (Эстония), "Локомотив-Кубань" (Россия), "Нижний Новгород" (Россия), "Парма" (Россия), УНИКС (Россия), "Цмоки-Минск" (Белоруссия), ЦСКА (Россия).

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"Химки" выступали в Единой лиге ВТБ с момента её основания в 2008 году. В 2011-м команда стала победителем турнира, во всех остальных сезонах главный приз соревнований выигрывал ЦСКА.

По итогам минувшего регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Химки" заняли седьмое место, а в четвертьфинале уступили краснодарскому "Локомотиву-Кубани". В Евролиге подмосковный клуб одержал лишь четыре победы в 34 матчах и в плей-офф не попал.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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