Подмосковные "Химки" не смогли подать заявку на участие в Единой лиге ВТБ из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщается на сайте баскетбольного турнира.

В понедельник прошло заседание совета Единой лиги ВТБ, на нём утвердили состав участников, формат и регламент турнира на сезон 2021/2022. Вместо 13 команд в соревнованиях примут участие только 12.

В регулярном чемпионате выступят "Автодор" (Россия), "Астана" (Казахстан), "Енисей" (Россия), "Зелена-Гура" (Польша), "Зенит" (Россия), "Калев" (Эстония), "Локомотив-Кубань" (Россия), "Нижний Новгород" (Россия), "Парма" (Россия), УНИКС (Россия), "Цмоки-Минск" (Белоруссия), ЦСКА (Россия).

"Химки" выступали в Единой лиге ВТБ с момента её основания в 2008 году. В 2011-м команда стала победителем турнира, во всех остальных сезонах главный приз соревнований выигрывал ЦСКА.