Евросоюз продлил ещё на полгода санкции против России
Ограничительные меры были введены в 2014 году, и с тех пор их действие ежегодно продлевается.
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Евросоюз продлил ещё на полгода экономические санкции против России. Об этом говорится в распространённом заявлении от Совета ЕС.
"Совет ЕС принял сегодня решение продлить ещё на шесть месяцев — до 31 января 2022 года — санкции, нацеленные на конкретные сектора экономики России", — говорится в заявлении.
Напомним, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов ранее заявил о неготовности Евросоюза к нормализации отношений с Россией. По его словам, пресловутая "санкционная дубина", по сути, стала первым и единственным средством международной политики Запада (в частности, стран ЕС).
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