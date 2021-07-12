НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Евросоюз продлил ещё на полгода санкции против России

Ограничительные меры были введены в 2014 году, и с тех пор их действие ежегодно продлевается.

12 июля, 08:58

Фото © Pixabay

Евросоюз продлил ещё на полгода экономические санкции против России. Об этом говорится в распространённом заявлении от Совета ЕС.

"Совет ЕС принял сегодня решение продлить ещё на шесть месяцев — до 31 января 2022 года — санкции, нацеленные на конкретные сектора экономики России", — говорится в заявлении.

Боррель сообщил о подготовке вариантов санкций против России по поручению лидеров ЕС

Боррель сообщил о подготовке вариантов санкций против России по поручению лидеров ЕС

Напомним, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов ранее заявил о неготовности Евросоюза к нормализации отношений с Россией. По его словам, пресловутая "санкционная дубина", по сути, стала первым и единственным средством международной политики Запада (в частности, стран ЕС).

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1