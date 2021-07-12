Евросоюз продлил ещё на полгода санкции против России

Евросоюз продлил ещё на полгода экономические санкции против России. Об этом говорится в распространённом заявлении от Совета ЕС.

"Совет ЕС принял сегодня решение продлить ещё на шесть месяцев — до 31 января 2022 года — санкции, нацеленные на конкретные сектора экономики России", — говорится в заявлении.