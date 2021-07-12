Российский хоккеист Капризов отклонил два предложения клуба НХЛ

Российский нападающий Кирилл Капризов и его агент отклонили два предложения клуба НХЛ "Миннесота Уайлд". Об этом сообщается в телеграм-канале лиги со ссылкой на инсайдера Майкла Руссо.



24-летний хоккеист отклонил предложения о контракте на семь и восемь лет. Согласно первому варианту документа, зарплата игрока составила бы 8–8,5 миллиона долларов в год, согласно второму — девять миллионов.

Ранее аналитик официального сайта НХЛ Кевин Уикс сообщал в "Твиттере", что ЦСКА заинтересован в возвращении Капризова.

Летом 2020 года россиянин подписал соглашение с "Миннесотой" на один сезон. В 2015-м клуб выбрал его на драфте НХЛ под общим 135-м номером. В первый год выступлений за "Уайлд" зарплата Капризова составляла 952 тысячи долларов.

В дебютном сезоне Капризов набрал 51 очко в 55 встречах регулярного чемпионата. Он забросил 27 шайб и сделал 24 результативные передачи. По итогам сезона форвард получил приз лучшему новичку сезона в НХЛ.