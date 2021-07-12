Для клубов РПЛ расширили заявку на новый сезон

РФС расширил заявки для клубов РПЛ на сезон 2021/22 с 25 до 28 футболистов. Об этом говорится в регламенте турнира, опубликованном на сайте организации.

Из 28 игроков, внесённых в заявку, не более восьми могут быть иностранцами. Таким образом, количество легионеров не изменилось по сравнению с предыдущим сезоном. Также в документе уточняется, что не менее восьми футболистов в заявке должны быть собственными воспитанниками клуба.