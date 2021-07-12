Для клубов РПЛ расширили заявку на новый сезон
Чемпионат России 2021/22 стартует 23 июля. В этот день "Ростов" примет московское "Динамо".
Фото © РПЛ
РФС расширил заявки для клубов РПЛ на сезон 2021/22 с 25 до 28 футболистов. Об этом говорится в регламенте турнира, опубликованном на сайте организации.
Изменения в регламенте РПЛ утвердили на заседании Бюро исполнительного комитета РФС, которое прошло 9 июля.
Из 28 игроков, внесённых в заявку, не более восьми могут быть иностранцами. Таким образом, количество легионеров не изменилось по сравнению с предыдущим сезоном. Также в документе уточняется, что не менее восьми футболистов в заявке должны быть собственными воспитанниками клуба.
Чемпионат России 2021/22 стартует 23 июля. В этот день "Ростов" примет московское "Динамо".
Неделей ранее — 17 июля — пройдёт матч за Суперкубок России с участием петербургского "Зенита" и московского "Локомотива". Игра состоится в Калининграде.
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