НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Для клубов РПЛ расширили заявку на новый сезон

Чемпионат России 2021/22 стартует 23 июля. В этот день "Ростов" примет московское "Динамо".

12 июля, 08:30
<p>Фото © РПЛ</p>

Фото © РПЛ

РФС расширил заявки для клубов РПЛ на сезон 2021/22 с 25 до 28 футболистов. Об этом говорится в регламенте турнира, опубликованном на сайте организации.

Изменения в регламенте РПЛ утвердили на заседании Бюро исполнительного комитета РФС, которое прошло 9 июля.

Из 28 игроков, внесённых в заявку, не более восьми могут быть иностранцами. Таким образом, количество легионеров не изменилось по сравнению с предыдущим сезоном. Также в документе уточняется, что не менее восьми футболистов в заявке должны быть собственными воспитанниками клуба.

Журналист Арустамян сообщил о переговорах ЦСКА по трансферу лидера команды

Журналист Арустамян сообщил о переговорах ЦСКА по трансферу лидера команды

Чемпионат России 2021/22 стартует 23 июля. В этот день "Ростов" примет московское "Динамо".

Неделей ранее — 17 июля — пройдёт матч за Суперкубок России с участием петербургского "Зенита" и московского "Локомотива". Игра состоится в Калининграде.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Российский хоккеист Капризов отклонил два предложения клуба НХЛ

сегодня в 08:48

Гарри Кейн: Отголоски боли после поражения в финале Евро-2020 будут ощущаться до конца карьеры

сегодня в 01:10

"Никакого удовольствия": Аршавин назвал бездарностями футболистов сборных Италии и Англии

сегодня в 05:25

Евросоюз продлил ещё на полгода санкции против России

сегодня в 08:58

14-летний участник детского "Голоса" погиб в Подмосковье, не заметив в наушниках электричку

сегодня в 08:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1