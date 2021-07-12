В Аргентине подтвердили формирование высокого уровня защиты после прививки "Спутником V"
В исследовании принимали участие как не болевшие ковидом медицинские работники, так и те, кто перенёс заболевание.
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Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" способна формировать высокий уровень защиты от инфекции. Об этом говорится в результатах исследования аргентинских учёных, опубликованном в международном журнале Cell Reports Medicine, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
В исследовании принимали участие как не болевшие коронавирусом медицинские работники, так и те, кто перенёс заболевание. Специалисты провели оценку выработки антител после вакцинации. В числе ключевых результатов исследования авторы статьи указывают, что у 94% людей, ранее не болевших коронавирусом, наблюдался сильный иммунный ответ после введения одной дозы российской вакцины.
"Спутник V" является одной из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса в мире, что подтверждается публикацией широкого набора данных регуляторов и научных институтов в Латинской Америке, Европе и на Ближнем Востоке", — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Ранее Песков выразил уверенность, что "Спутник V" будет признан в ЕС, если не будет искусственных препятствий силами политиков и лоббистов.
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