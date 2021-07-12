В Аргентине подтвердили формирование высокого уровня защиты после прививки "Спутником V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" способна формировать высокий уровень защиты от инфекции. Об этом говорится в результатах исследования аргентинских учёных, опубликованном в международном журнале Cell Reports Medicine, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В исследовании принимали участие как не болевшие коронавирусом медицинские работники, так и те, кто перенёс заболевание. Специалисты провели оценку выработки антител после вакцинации. В числе ключевых результатов исследования авторы статьи указывают, что у 94% людей, ранее не болевших коронавирусом, наблюдался сильный иммунный ответ после введения одной дозы российской вакцины.