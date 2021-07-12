Крым снова установил антирекорд по числу заболевших ковидом

В Крыму второй день подряд фиксируется антирекорд по числу случаев коронавируса — за последние сутки выявлен 371 заболевший. Накануне их было 368.

"Из общего количества заболевших 312 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая — завозные из-за границы", — уточнил глава региона Сергей Аксёнов.

По его данным, число выздоровевших за сутки составляет 45 человек, а за весь период — 45 415 человек.