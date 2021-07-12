Крым снова установил антирекорд по числу заболевших ковидом
312 заболевших выявили при обращении к врачам, 57 — среди контактных, а два случая привезли из-за границы.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
В Крыму второй день подряд фиксируется антирекорд по числу случаев коронавируса — за последние сутки выявлен 371 заболевший. Накануне их было 368.
"Из общего количества заболевших 312 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая — завозные из-за границы", — уточнил глава региона Сергей Аксёнов.
По его данным, число выздоровевших за сутки составляет 45 человек, а за весь период — 45 415 человек.
Напомним, что в Крыму продолжают действовать антиковидные ограничения: кафе и рестораны в регионе могут работать лишь в дневное время с заполняемостью 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23:00 до 8:00 возможны только доставка и обслуживание навынос. На днях Сергей Аксёнов допустил их смягчение.
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