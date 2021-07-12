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Менеджер МакSим ответила на заявления о критическом состоянии певицы

По словам Яны Богушевской, доступ к информации о здоровье артистки есть у ограниченного круга лиц.

12 июля, 08:53
<p>Фото © ТАСС/Анна Салынская</p>

Фото © ТАСС/Анна Салынская

Певица Марина Максимова, более известная как Макcим, остаётся в стабильно тяжёлом состоянии. Так пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская ответила на заявления некой подруги артистки о том, что у Максим начался сепсис.

"Ни у одной подруги Марины нет доступа к врачам, это во-первых. Во-вторых, у неё очень ограниченный узкий круг уважающих её людей. Ну и как минимум эта подруга могла бы представиться. Марина по-прежнему в стабильно тяжёлом", — сказала Богушевская Лайфу.

5 шагов до комы: Как певица МакSим оказалась за закрытой дверью

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Напомним, певица Максим с середины июня остаётся в больнице. Артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ.

А накануне в СМИ появились сообщения от подруги Марины Максимовой о том, что состояние певицы вновь ухудшилось — её КТ и анализ крови якобы выявили сильнейший гнойно-воспалительный процесс, что говорит о начале сепсиса.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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