Менеджер МакSим ответила на заявления о критическом состоянии певицы

Певица Марина Максимова, более известная как Макcим, остаётся в стабильно тяжёлом состоянии. Так пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская ответила на заявления некой подруги артистки о том, что у Максим начался сепсис.

"Ни у одной подруги Марины нет доступа к врачам, это во-первых. Во-вторых, у неё очень ограниченный узкий круг уважающих её людей. Ну и как минимум эта подруга могла бы представиться. Марина по-прежнему в стабильно тяжёлом", — сказала Богушевская Лайфу.