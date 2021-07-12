Кузнецов, который открыл аварийный люк лайнера в Шереметьево, объяснил произошедшее. Видео © LIFE

Владимир Кузнецов, который открыл аварийный выход самолёта рейса Москва — Анталья при подготовке к вылету из Шереметьево, рассказал Лайфу свою версию произошедшего. Он отметил, что в жизни он спокойный и неконфликтный человек, а СМИ ложно выставили его дебоширом. По его словам, аварийный трап он выпустил случайно.

Он подтвердил, что на борту не работала система кондиционирования. В такой духоте пассажирам пришлось сидеть порядка 40 минут. Все жаловались на невозможность дышать и просили бортпроводников что-то сделать. Однако те призывали подождать ещё. Когда жара стала нестерпимой, Владимир обратился к стюардессе и сообщил, что над пассажирскими сиденьями нет регулировок подачи воздуха, только включатели и выключатели лампочек.

"Наш вылет задерживается, а мы сидим и всё ждем, в салоне начинается эффект сауны, мало того что дует тёплый воздух, так ещё и 400 человек дышат, все начинают брать из-под сиденья брошюрки и махать себе над лицами, потому что дышать уже невозможно", — рассказывает Кузнецов.

Спустя некоторое время он снова подошёл к бортпроводнику, чтобы уточнить, почему самолёт не летит и что произошло с системой кондиционирования. Член экипажа ответил, что есть небольшие неполадки, но их уже исправляют, осталось ждать не больше десяти минут. Дальше, по словам Владимира, произошло необъяснимое: в салоне всё погасло и работали только аварийные лампы, всё замигало, начал уже дуть горячий воздух. Кузнецов говорит, что после этого пассажиры стали паниковать, у стариков начинало прихватывать сердце, а матери с детьми сильно кричали. Ему тоже не хватало воздуха, и он направился к бортпроводнику.

"Я продолжаю идти дальше, у меня начинается сильное помутнение разума и потеря сознания. В этот момент я начинаю падать и опираюсь как раз на аварийный выход, дверь открылась, и я очнулся от того, что нахожусь на четвереньках перед открытой дверью, пошёл свежий воздух, и я уже более-менее пришёл в сознание. Я не планировал выходить, я, как пришёл в себя, сразу пошёл на своё место", — говорит собеседник Лайфа.

По его словам, через пять минут командир экипажа сказал, что подан трап и можно выходить. Сейчас Владимир надеется, что авиакомпания разберётся в случившемся. Он намерен дать показания по возвращении в Москву, но уверен, что изначально пассажиров посадили в неисправный самолёт и подвергли их жизни опасности.