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Евросоюз проведёт экстренную операцию из-за мигрантов на границе Литвы и Белоруссии

За первую неделю июля Вильнюс зафиксировал более 800 незаконных переходов, большинство из них совершили жители Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала.

12 июля, 09:25
<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Frontex/status/1414478367345217542/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Frontex</a></p>

Фото © Twitter/Frontex

Европейское пограничное агентство (Frontex) отправит экстренную пограничную интервенцию на границу Литвы и Белоруссии в связи с растущим миграционным давлением. О начале операции заявил исполнительный директор организации Фабрис Леггери.

"Ситуация <...> продолжает вызывать беспокойство. Я решил отправить в Литву экстренную пограничную интервенцию, чтобы укрепить внешнюю границу ЕС", — сказал Леггери.

Для проведения собеседований с мигрантами на границу направят дополнительный контингент пограничников, патрульные машины и спецофицеров. За первую неделю июля Вильнюс зафиксировал более 800 незаконных пересечений границы, причём большинство нарушителей приходят из Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала.

Ранее Литва заявила о планах построить стену на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано около полутора тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 17,5 раза больше, чем за весь 2020 год. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим ЧС.

"Никто Запад защищать не собирается": В Минске оценили планы Литвы отгородиться от Белоруссии стеной из-за мигрантов

"Никто Запад защищать не собирается": В Минске оценили планы Литвы отгородиться от Белоруссии стеной из-за мигрантов

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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