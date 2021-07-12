Евросоюз проведёт экстренную операцию из-за мигрантов на границе Литвы и Белоруссии
За первую неделю июля Вильнюс зафиксировал более 800 незаконных переходов, большинство из них совершили жители Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала.
Фото © Twitter/Frontex
Европейское пограничное агентство (Frontex) отправит экстренную пограничную интервенцию на границу Литвы и Белоруссии в связи с растущим миграционным давлением. О начале операции заявил исполнительный директор организации Фабрис Леггери.
"Ситуация <...> продолжает вызывать беспокойство. Я решил отправить в Литву экстренную пограничную интервенцию, чтобы укрепить внешнюю границу ЕС", — сказал Леггери.
Для проведения собеседований с мигрантами на границу направят дополнительный контингент пограничников, патрульные машины и спецофицеров. За первую неделю июля Вильнюс зафиксировал более 800 незаконных пересечений границы, причём большинство нарушителей приходят из Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала.
Ранее Литва заявила о планах построить стену на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано около полутора тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 17,5 раза больше, чем за весь 2020 год. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим ЧС.
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