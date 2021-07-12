Лайф публикует жуткое видео из Люберец, где в пожарном шкафу нашли тело женщины. Видео © LIFE

После обнаружения тела женщины в пожарном шкафу дома на проспекте Победы в подмосковных Люберцах уборщикам пришлось серьёзно поработать, ведь кровь смешалась с другими жидкостями и буквально разлилась по всему полу. По словам соседей, трупный запах стоял в коридоре уже несколько суток, а когда тело всё же обнаружили, дышать стало совсем невозможно. Как рассказала Лайфу девушка, живущая по соседству с квартирой, где и произошло преступление, в ней последние два месяца жил очень неприятного вида мужчина.

"Он один раз перепутал квартиру и начал ломиться ночью к нам в дверь, видимо, совсем был выпивший", — сказала девушка.

Находиться рядом с ним было неприятно, ведь он постоянно был в неадекватном состоянии, а один раз его даже стошнило на людей. Однако никаких женщин с ним за всё время не видели.

Другая соседка рассказала, что, когда правоохранители вскрыли квартиру, в ней повсюду были следы крови: на диване в гостиной, на полу и в тамбуре. Раньше эту квартиру сдавали посуточно, а откуда-то сверху часто можно было слышать перепалки. Сейчас квартира опечатана.

Труп женщины обнаружили внутри большой клетчатой сумки. Её лицо всё было чёрным, однако, как заметили полицейские, это следы трупных пятен. Из видимых повреждений был только сломанный нос, следов ножевых ранений на теле не обнаружено. Волосы девушки были окрашены в красный цвет, раньше её, как заверили жильцы, не видели ни разу.