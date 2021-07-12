Свыше 70% жителей России задерживаются на работе больше положенного, и почти две трети из них считают, что переработки негативно сказываются на их здоровье. Об этом свидетельствуют данные исследования страховой компании "Росгосстрах Жизнь", которое есть в распоряжении Лайфа.

Так, 46% от всего числа респондентов отметили, что дополнительная работа и неправильный образ жизни, связанный с ней, негативно отражаются на состоянии организма. Среди перечисленных проблем доминировали боли в спине и пояснице, на которые пожаловался каждый второй опрошенный. Также среди лидеров потеря зрения (43%), головные боли (41%), лишний вес (29%). Ещё респонденты перечислили возникающие боли в ногах (24%), гипертонию или варикоз (по 12%) и второй подбородок из-за неправильно организованного рабочего места, а также существенную потерю веса (по 9%). Отдельно сотрудники указывали появление стресса, депрессии, расшатанной психики, усталости и недосыпа.

Среди сфер, работники которых больше других отмечали проблемы, оказались управление персоналом и тренинга (74%), маркетинг, реклама и PR (73%), административный персонал (71%) и строительная отрасль (66%). Больше половины сотрудников оказались студентами или молодыми специалистами в начале пути (64%), из сегмента продаж и транспортно-логистической отрасли (по 61%), а также сферы искусств, развлечений и СМИ (по 60%).

Проблемы у 36% респондентов вполне могли возникнуть из-за того, что в результате задержки на работе им пришлось отменить запланированный поход к врачу. Некоторые (45%) работали во время больничного, а ещё 45% заметили, что не могут назвать своё питание правильным.