"Угрозы прозападного дрейфа усилятся": Эксперт рассказал, как выборы в Молдавии отразятся на отношениях с РФ
По мнению Богдана Безпалько, изменения могут последовать в законодательстве, экономике, дипломатии, медийной политике республики.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Победа на парламентских выборах в Молдавии партии, поддерживающей президента Майю Санду, усилит прозападные настроения в стране, но коренным образом не изменит ситуацию, поскольку республика во многом зависит от России. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.
"Молдавия — слишком маленькая страна, чтобы резко менять политику в отношении нашего государства. Помимо всего, она ещё и остаётся разделённым государством, так как Приднестровье неподконтрольно. Угрозы прозападного дрейфа усилятся: это может выражаться в законодательстве, медийной политике, дипломатическом демарше и, может быть, в каких-то экономических шагах", — считает эксперт.
Он добавил, что, несмотря на недружественную риторику, Майя Санду пока резких шагов старается не делать. Также Безпалько отмечает, что лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон не будет инициировать акции протеста в связи с итогами выборов, он "будет просто сохранять свою фракцию".
Напомним, после обработки 99,58% бюллетеней Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, получает на выборах в парламент 52,53% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство. На втором месте — Избирательный блок коммунистов и социалистов (27,36%), региональная Партия Шора набрала 5,78%.
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