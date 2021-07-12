НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Угрозы прозападного дрейфа усилятся": Эксперт рассказал, как выборы в Молдавии отразятся на отношениях с РФ

По мнению Богдана Безпалько, изменения могут последовать в законодательстве, экономике, дипломатии, медийной политике республики.

12 июля, 10:07
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Победа на парламентских выборах в Молдавии партии, поддерживающей президента Майю Санду, усилит прозападные настроения в стране, но коренным образом не изменит ситуацию, поскольку республика во многом зависит от России. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

"Молдавия — слишком маленькая страна, чтобы резко менять политику в отношении нашего государства. Помимо всего, она ещё и остаётся разделённым государством, так как Приднестровье неподконтрольно. Угрозы прозападного дрейфа усилятся: это может выражаться в законодательстве, медийной политике, дипломатическом демарше и, может быть, в каких-то экономических шагах", — считает эксперт.

Он добавил, что, несмотря на недружественную риторику, Майя Санду пока резких шагов старается не делать. Также Безпалько отмечает, что лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон не будет инициировать акции протеста в связи с итогами выборов, он "будет просто сохранять свою фракцию".

Оглашены первые результаты ЦИК по выборам в парламент Молдавии

Оглашены первые результаты ЦИК по выборам в парламент Молдавии

Напомним, после обработки 99,58% бюллетеней Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, получает на выборах в парламент 52,53% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство. На втором месте — Избирательный блок коммунистов и социалистов (27,36%), региональная Партия Шора набрала 5,78%.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Оглашены первые результаты ЦИК по выборам в парламент Молдавии

вчера в 19:34

"Это лживая информация": Песков снова опроверг сообщения о переносе выборов в Госдуму

сегодня в 10:13

Песков заявил, что российским футболом должны заниматься профессионалы, а не Кремль

сегодня в 10:18

"Смешно": Критик Соседов не увидел повода для иска Костюшкина к Монеточке

сегодня в 10:41

Автомобиль бойца ММА Артёма Тарасова увёз эвакуатор, пока он был на допросе

сегодня в 10:39

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1