Победа на парламентских выборах в Молдавии партии, поддерживающей президента Майю Санду, усилит прозападные настроения в стране, но коренным образом не изменит ситуацию, поскольку республика во многом зависит от России. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

"Молдавия — слишком маленькая страна, чтобы резко менять политику в отношении нашего государства. Помимо всего, она ещё и остаётся разделённым государством, так как Приднестровье неподконтрольно. Угрозы прозападного дрейфа усилятся: это может выражаться в законодательстве, медийной политике, дипломатическом демарше и, может быть, в каких-то экономических шагах", — считает эксперт.

Он добавил, что, несмотря на недружественную риторику, Майя Санду пока резких шагов старается не делать. Также Безпалько отмечает, что лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон не будет инициировать акции протеста в связи с итогами выборов, он "будет просто сохранять свою фракцию".