Менеджер МакSим рассказала, что певица иногда приходит в сознание

Певица Марина Максимова, более известная как Максим, по-прежнему находится в тяжёлом состоянии, однако пиар-менеджер артистки Яна Богушевская сообщила, что она периодически приходит в сознание.

"Она (Максим. — Прим. Лайфа) периодически в сознании, конечно же, в затуманенном. Это же не такая кома, когда упал с мотоцикла и не можешь прийти в сознание. Это искусственная кома, я поэтому всегда делаю уклон на "медикаментозный сон", — сообщила менеджер.