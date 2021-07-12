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Менеджер МакSим рассказала, что певица иногда приходит в сознание

Госпитализированная с коронавирусом артистка была введена в искусственную кому ещё в июне.

12 июля, 10:04

Певица Марина Максимова, более известная как Максим, по-прежнему находится в тяжёлом состоянии, однако пиар-менеджер артистки Яна Богушевская сообщила, что она периодически приходит в сознание.

"Она (Максим. — Прим. Лайфа) периодически в сознании, конечно же, в затуманенном. Это же не такая кома, когда упал с мотоцикла и не можешь прийти в сознание. Это искусственная кома, я поэтому всегда делаю уклон на "медикаментозный сон", — сообщила менеджер.

Напомним, певица Максим с середины июня остаётся в больнице. Артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ.

5 шагов до комы: Как певица МакSим оказалась за закрытой дверью

5 шагов до комы: Как певица МакSим оказалась за закрытой дверью

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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